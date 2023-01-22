Не волк, а воздух: Кайли Дженнер показала своего сына и назвала его окончательное имя

21 января знаменитая модель и светская львица Кайли Дженнер поделилась в социальной сети фотографиями своего сына, которого родила в феврале 2022 года от бывшего бойфренда, рэпера Трэвиса Скотта.

Несмотря на то, что мальчику скоро год, поклонники звезды все это время не знали, как зовут звездного наследника. Кайли сначала объявила, что назвала малыша Вулфом, но потом заявила, что изменит имя. И вот, вместе с фотографиями крохи, Дженнер опубликовал окончательное имя – Aire.