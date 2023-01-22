У 22-летней дочери солиста группы «На-На» целый ворох болезней: одно расстройство личности чего стоит — нерадостные диагнозы врачей

Единственная дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова — Алена — даст фору любому пенсионеру: к своим 22-м годам у девушки целый ворох заболеваний.

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Перед Новым годом девушка загремела в токсикологическое отделение института имени Склифосовского. По дороге в больницу она даже впала в кому, но врачи сумели привести ее в чувство.

По некоторым данным, Алена переборщила с антидепрессантами — это и стало причиной госпитализации.

Известно, что наследницу артиста уже выписали. Правда, диагнозы, с которыми девушка покинула стены медучреждения, совсем нерадостные. У Алены биполярное расстройство, умеренная депрессия, пограничное расстройство личности и атипичная нервная булимия.

По материалам НТВ.