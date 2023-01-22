Темноволосые, с лысинами: Ефременкова и Мондезир предстали на руках с сыновьями, засветив их «протертые» затылки

Бывшие участники «Дома-2» Юлия Ефременкова и Мондезир в сентябре прошлого года стали родителями мальчиков-близнецов.
Двадцать второго января малышам исполнилось по четыре месяца. В честь этого прекрасного события Юлия Ефременкова и Мондезир сделали семейное фото.
Молодые мама и папа предстали на руках с сыновьями-близнецами, развернув их лицом к себе, а к камере спиной. Юлия Ефременкова и Мондезир показали «протертые» затылки детей - характерную особенность крох этого возраста, которые много времени проводят в горизонтальном состоянии.
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«Сегодня нашим самым сладким в мире затылкам исполняется четыре месяца. Поэтому давайте скорее поздравим малышей с мини-праздником», - подписала кадр Юлия Ефременкова.
Юлия Ефременкова и Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: соцсети