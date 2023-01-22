Растет на высоте 3500 метров и стоит миллионы! Юрий Антонов ищет целительный гриб — артист готов на любые деньги

Из-за непрекращающихся болей в ноге народный артист РФ Юрий Антонов вот уже несколько лет не может найти себе места. Традиционная медицина оказалась бессильна в его случае, поэтому музыкант обратился за помощью к целителю.

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Ради встречи с экспертом композитор летал в Дубай. Тот исследовал артиста и заключил: проблема послеоперационная, нужен порошок из редких китайских грибов. Он растет в горах на высоте 3500 метров, а один грамм стоит более 50 долларов!

Целитель заверил певца, что порошок из этих грибов снимает воспаление, восстанавливает ткани после травм и даже излечивает хронические заболевания.

Антонов проникся к эксперту. По его словам, он бы и рад попробовать это чудо-средство, однако его не так просто найти.

«Во-первых, Китай закрыт, там коронавирус зверствует, а второе — надо знать, к кому ехать», — поделился артист с НТВ.

Напомним, серьезную травму Юрий Антонов получил еще три года назад. В Австрии певца прооперировали: хирурги собрали его колено буквально по кусочкам, полностью заменив сустав. С тех пор нога знаменитого артиста постоянно болит.