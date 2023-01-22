Умерла звезда фильма «Дело было в Пенькове»

19 января в Австралии скончалась советская актриса Майя Менглет, известная по фильму «Дело было в Пенькове», где она сыграла молодого зоотехника Тоню Глечикову, в которую влюбился красавец-герой в исполнении Вячеслава Тихонова.

Заслуженной артистке РСФСР было 87 лет. Последние 20 она прожила в стране кенгуру. играя в зарубежных театрах. Скончалась у себя дома в Мельбурне, в окружении сыновей и внуков.

Об этом сообщает «Комсомольская правда», публикуя короткую биографию актрисы. Так, после выхода «Дело было в Пенькове» на экраны 22-летняя Менглет проснулась знаменитой. Казалось, что ее ждет блестящая кинокарьера, но в итоге она снялась примерно в двух десятках фильмов, ни один из которых не смог повторить успеха ее звездной картины.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Актриса более 40 лет работала в Московском театре имени Станиславского. Но вдруг в начале «нулевых» сорвалась и уехала вместе с мужем, народным артистом Леонидом Сатановским в Австралию. Как оказалось, заболевшего супруга Майи Георгиевны неожиданно сняли с роли, а когда артистка попыталась разобраться в этой несправедливости, директор театра ответил: «Не нравится – уходи!»

Обидевшись, они с мужем уволились и переехали к детям в Австралию. Сначала думали, что временно, но, как оказалось, до конца жизни. Леонид Сатановский скончался а 2015 году, супруга пережила его на восемь лет.