«Ваш стрем с вами останется»: блиставшая на Венском балу Анна Нетребко нахамила россиянам – взбесили комментаторы

«Ань, ты же наша, кубанская казачка, нас же, русских, теперь там не любят, каково оно? Стремно как-то за тебя», - написала в комментариях одна из подписчиц Нетребко.

«Вас – нет, меня - да! Не все, но очень многие любят. И большую, и лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани. Так что ваш стрем пусть с вами и останется», - моментально поставила даму на место Анна Нетребко.