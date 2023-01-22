«Ваш стрем с вами останется»: блиставшая на Венском балу Анна Нетребко нахамила россиянам – взбесили комментаторы

Звезда мировой оперной сцены, уроженка Кубани, певица Анна Нетребко накануне поделилась в микроблоге фото и видео Венского бала.
Анна Нетребко блистала на роскошном празднике и хотела, чтобы невероятный настрой передался и ее поклонникам.
«Атмосфера», - подписала снимки и видео в микроблоге Анна Нетребко.
Однако не все подписчики были готовы радостно внимать оперной диве. Кто-то решил напомнить Нетребко о ее происхождении, чем привет певицу в бешенство.
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«Ань, ты же наша, кубанская казачка, нас же, русских, теперь там не любят, каково оно? Стремно как-то за тебя», - написала в комментариях одна из подписчиц Нетребко.
«Вас – нет, меня - да! Не все, но очень многие любят. И большую, и лучшую часть своей жизни я прожила не на Кубани. Так что ваш стрем пусть с вами и останется», - моментально поставила даму на место Анна Нетребко.