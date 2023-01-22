Проклова жертвовала здоровьем ради спектаклей! Итог печален: актриса оказалась в инвалидном кресле

Актриса Елена Проклова жертвовала здоровьем ради спектаклей: чтобы не расстраивать зрителя, артистка продолжила играть на сцене, и это несмотря на жуткую боль в левой ноге.

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Знаменитость получила тяжелую травму на гастролях в Крыму. Проклова подвернула ногу, а получила перелом стопы со смещением. К врачам звезда сцены обратилась лишь на следующий день.

Хирурги Боткинской больницы вживили в стопу актрисы титановую пластину. Теперь же знаменитость передвигается в инвалидном кресле, а на ее ноге красуется ортопедический ортез. И хотя передвижение стало вызывать трудности, артистка приняла непростое для себя решение.

«Врачи сказали, что первого числа буду на ногах, без гипса. А до этого буду работать в театре в таком состоянии», — призналась Проклова.

По материалам НТВ.