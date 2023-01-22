Вот так сюрприз! Журналисты нашли любовницу отца ведущей ток-шоу «ДНК» — сюжет круче, чем в кино

Программа «Секрет на миллион» продолжает ворошить семейные сундуки с тайнами. На этот раз настоящий шок испытала ведущая программы «ДНК» Анна Казючиц. По сюжету шоу теледива помогает родственникам узнать правду об их родне, а тут вдруг сама оказалась в эпицентре малоприятных событий.

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Журналисты «Секрета» провели расследование и нашли любовницу отца Анны. Дело давно минувших дней, но итог потряс Казючиц. Увидев женщину, Анна заявила, что представляла ее совсем другой.

«Она обычная женщина, а я думала, что она необычная», — сказала телеведущая.

Как оказалось, отец звезды — актер Юрий Казючиц — в 80-х закрутил роман с гримером по имени Надежда. Страстные отношения привели к скорой беременности; женщина родила.

По материалам НТВ