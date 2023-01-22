Тарасова сокрушается о Костомарове: «Молимся и думаем о нем»

Тренер Татьяна Тарасова восприняла известия о госпитализации Романа Костомарова как личную трагедию. За жизнь фигуриста, который почти две недели находится в реанимации, день и ночь борются врачи, — Татьяна Анатольевна тем временем не перестает молиться.
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По словам заслуженного тренера СССР, спортсмен в надежных руках, и хотя желание знать об изменениях в его состоянии берет верх, она старается не влезать.
«Я хочу сказать, что он у наших самых лучших врачей. Врачи борются, мы стараемся им не мешать. Надеемся на улучшения, он сильный человек. Молимся и думаем о нем», — поделилась Тарасова с НТВ.
Напомним, Роман Костомаров попал в больницу 10 января с тяжелой формой пневмонии. Сейчас он в коме. Что привело к таким страшным последствиям — объяснил заслуженный тренер России Александр Жулин.