Тарасова сокрушается о Костомарове: «Молимся и думаем о нем»

Тренер Татьяна Тарасова восприняла известия о госпитализации Романа Костомарова как личную трагедию. За жизнь фигуриста, который почти две недели находится в реанимации, день и ночь борются врачи, — Татьяна Анатольевна тем временем не перестает молиться.

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По словам заслуженного тренера СССР, спортсмен в надежных руках, и хотя желание знать об изменениях в его состоянии берет верх, она старается не влезать.