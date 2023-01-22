Растекшиеся по лицу губы-пельмени и круги Венеры на шее: обезображенная Лобода показалась на людях

Светлана Лобода – уже не та, что была в России. Соотечественники запомнили певицу ухоженной, супермодной, одетой с иголочки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Сейчас, после побега за границу, она словно поставила на себе крест, стала выглядеть старше, хуже. С чем это связано, не совсем понятно. То ли потеряла хороших стилистов и имиджмейкеров, то ли просто забила на себе и своей внешности под влиянием стресса.

Ее последнее фото в соцсетях и вовсе вызывает оторопь. Лобода что-то сделала с губами, из-за чего они превратились в огромные расплывшиеся по лицу пельмени, кепка прикрыла какую-то синюшность кожи, а на шее явно проступили кольца Венеры, свойственные дамам в возрасте.