Мамины глаза, губки, носик: Шепелев показал подросшего сына – копию Фриске

Восьмилетний сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева растет неординарным и творческим ребенком. Платон всегда увлекался музыкой, как и его знаменитая мама, но его любимым направлением стал рок, а не поп.

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Шепелев показал в соцсетях, как выглядит его старший отпрыск, и как он виртуозно играет уже на гитаре.

Платон оказался абсолютной копией своей мамы, унаследовав от нее и глаза, и губы, и носик. Очаровательный ребенок при этом выглядит крайне серьезно, игра на гитаре для него явно не просто развлечение.