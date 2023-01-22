«Ползти к кладбищу? Не дождетесь!»: изменившаяся Анастасия Мельникова высказалась о своем горе

Актриса из «Улиц разбитых фонарей» Анастасия Мельникова уже несколько лет борется со страшной болезнью, которую не раскрывает. Внешность 53-летней артистки в процессе лечения весьма изменилась, что заставляет ее эмоционально страдать. Но, тем не менее, звезда не боится рассказывать о своем состоянии на ТВ.

«Десять лет назад я была в два раза меньше, но это данность. Вот как-то все с возрастом молодеют и худеют, а одна Мельникова старее и толстеет. Ну что поделаешь – вот я одна такая на свете», - высказалась актриса в передаче «Светская хроника» на Пятом канале. «У меня была гормонотерапия, поэтому я стала такая (показывает руками большую фигуру, - Прим. авт.). Потом гормонотерапию сменили на другую, и я «сдулась», потом опять гормоны, и опять такая (большая, - Прим. авт.). Хочу я хорошо выглядеть? Очень хочу! Я все для этого делаю. Но есть данность. Устраивать мне из этого трагедию, завернуться в белую простынку и ползти к кладбищу? Не дождетесь!»

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В той же передаче актриса напомнила, что после своих злоключений хотела уйти в монастырь, но один священник отговорил ее, настояв, что в обитель люди уходят не от страданий, а совсем наоборот.