Не белка, не змея и даже не павлин: Юрий Антонов приготовился к покупке огромного питомца — соседи точно удивятся

Юрий Антонов обожает животных и не представляет своей жизни без питомцев. В его загородном поместье живут не только привычные кошки-собаки, но и белки, гуси и даже павлин! На этом эстрадный певец не планирует останавливаться.

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В ближайших планах музыканта обзавестись еще одним необычным питомцем, о котором, как оказалось, он давно мечтает. Особый уход и крупный размер животного его не смущают, не пугает и возможная реакция соседей — ведь они точно удивятся, когда увидят настоящего оленя!

«У меня есть ветеринар, к которому я часто езжу. Он очень профессиональный человек, поэтому с этой стороны я защищен», — поделился Антонов.

Народный артист уже нашел специальный питомник и выяснил — покупка обойдется ему в 30 тысяч рублей, сообщает НТВ.