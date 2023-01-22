«Я избегаю этого»: Эмилия Кларк заявила, что не может посмотреть «Дом дракона»

Который сейчас час? Время новостей о драконах.

Прославившаяся как «мать драконов» актриса Эмилия Кларк так и не посмотрела вышедший в 2022 году сериал «Дом дракона», приквел «Игры престолов». В новом интервью 36-летняя звезда заявила, что просто не может этого сделать, и попросила простить ее.

«Это слишком странно. Я так счастлива, что это происходит. Я на седьмом небе от всех наград… Но я просто не могу этого сделать. Это так чудно. Это так странно. Это похоже на то, как кто-то говорит: «Хочешь пойти на встречу выпускников не твоего класса? Хочешь пойти на встречу выпускников?» Вот как это выглядит. Я избегаю этого», - поделилась актриса с изданием Variety.

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