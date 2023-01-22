«У родителей был бы шок»: Анита Цой откровенно рассказала об отношениях с братом-уголовником

Анита Цой не скрывает: их отношения далеки от идеала, и ей практически ничего неизвестно о жизни родственника. У Алексея есть телефонный номер сестры, как и у нее — его, однако за все время у звезды так и не появилось желания и повода позвонить брату.

«У меня нет потребности позвонить. Мы всю жизнь друг без друга, у нас разные мамы, разные занятия. Я могу предложить ему социальную помощь, помощь друга. Но если человек не звонит и сам не проявляется, зачем его тревожить?» — задалась вопросом Цой.

По материалам НТВ.