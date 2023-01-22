«У родителей был бы шок»: Анита Цой откровенно рассказала об отношениях с братом-уголовником

Мало кто знает, но у Аниты Цой есть родной брат. К своим 33 годам Алексей имеет незавидный опыт сидельца в тюрьме. Мужчина получил срок за наркотики, но уже освободился. В то время как сестра покоряет музыкальные вершины, Алексей работает грузчиком на хлебозаводе, а свободное время коротает в квартире матери на юге Москвы.
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Анита Цой не скрывает: их отношения далеки от идеала, и ей практически ничего неизвестно о жизни родственника. У Алексея есть телефонный номер сестры, как и у нее — его, однако за все время у звезды так и не появилось желания и повода позвонить брату.
«У меня нет потребности позвонить. Мы всю жизнь друг без друга, у нас разные мамы, разные занятия. Я могу предложить ему социальную помощь, помощь друга. Но если человек не звонит и сам не проявляется, зачем его тревожить?» — задалась вопросом Цой.
По материалам НТВ.