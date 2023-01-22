«Срастутся и станут сильнее»: Джереми Реннер сломал более 30 костей в новогоднем инциденте

21 января травмированный в Новый год голливудский актер Джереми Реннер поделился в социальных сетях фотографией, как специалист-медик занимается реабилитацией его опорно-двигательного аппарата. 52-летнй артист уже выписан из больницы после многочисленных операций, но его путь к восстановлению только начался.