Уволенный из МХТ Назаров обозвал матерным словом своего поклонника

Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева отныне безработные. Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский уволил артистов в связи с их агрессивной позицией в отношении России. Причем глава театра несколько раз пытался вразумить коллег, но ему это не удалось.

Теперь Назаров льет грязь в адрес поклонников. Артист пишет в соцсетях, что перед ним якобы извиняются «целые города». Но никаких подтверждений его словам нет.

«Нижний Новгород, Челябинск, Нижний Тагил просят прощения за нескольких идиотов, которые их обворовали, не пустив меня. Поняли, педагог… (нецензурное слово)?! - сорвался 65-летний пенсионер на фаната.

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