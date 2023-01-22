Михалкова разделась до пояса для чулок, прижав эту штуку к лицу: гладит по щеке и манит (фото)

Юлия Михалкова рассказала поклонникам, что будет играть новую роль в театре. И показала образ, который для нее подобрали, немало удивив своим видом.

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Артистка предстала в откровенном наряде с поясом для чулок и корсетом из шелка. Сверху был накинут, но не застегнут халатик. Так что оценить ее фигуру смогли многие.

При этом Михалкова прижала к щеке штуку, похожую на большое перо, вызывая этим движением оторопь у мужчин. Ну какова чаровница, слов нет!