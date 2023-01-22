Шац* об Андрюше из «33 квадратных метра»: «Я просто не подам руки!»

Признанный в России иноагентом Михаил Шац* вспомнил, как снимался в популярном российском проекте «33 квадратных метра». Шоумен утверждает, что у него очень плохие отношения с коллегой Андреем Бачаровым, сыгравшего его сына Андрюшу в шоу.

«Человек врет прямо в глаза. Недавно мне прислали его ролик. То, что он говорит про нас с Таней… Что за бред? Это пакостно просто. Я просто не подам руки», — заявил он.

Шац* вспомнил, что между ними возник личный конфликт. Михаила обидело, что Андрей назвал их с признанной в РФ иноагентом Татьяной Лазаревой* предателями родины.

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