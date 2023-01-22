Кормящую Юлию Ефременкову разнесли за употребление алкоголя

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова получила тонну хейта за то, что предстала перед поклонниками с бокалом вина. При этом девушка недавно родила близнецов, и кормит мальчиков сейчас грудью.

«Вы же на грудном вскармливании, как вы могли выпить алкоголь?» — разбушевались идеальные мамочки.

Но Ефременкова попыталась оправдаться. Говорит, алкогольное молоко сцедила.

«Я, например, сцедилась несколько раз и вылила все в раковину. Но даже если бы этим молоком я и покормила своих детей, никакого вреда я бы им не нанесла», - написала Ефременкова в соцсетях.

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