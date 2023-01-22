Севастьянова показала задорный передок с «треугольником страсти»: мышцы в виде стрелки вниз (фото)

Севастьянова показала задорный передок с «треугольником страсти»: мышцы в вид стрелки вниз (фото)

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Физическая форма спортсменки завораживает и чарует.

Каролина Севастьянова уже давно отказалась от большого спорта. Однако не забывает поддерживать свою физическую форму на достойном уровне.

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Ее гибкость, стройность и накаченность – выше всех похвал. Знаменитость ежедневно тренируется и придерживается правил здорового питания.

В личном блоге Каролины Севастьяновой привлекает внимание фотография, на которой она запечатлелась в бикини красного цвета страсти с трусиками в виде треугольника. Нельзя не заметить, каким рельефным выглядит ее живот, а мышцы на нем расположились так, будто собрали собой стрелку вниз.

Севастьянова показала задорный передок: Фото: соцсети

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