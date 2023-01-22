«В жестких ограничениях»: Валентина Рубцова поделилась историей похудения до 40 килограммов

Исполнительница главной роли в сериале «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, как была вынуждена худеть до 40 килограммов.
Артистка готовилась сыграть в спектакле Cats. Одним из условий для одобрения на роль молодой кошки был вес актрисы в 40 килограммов.
Рубцова ограничивала себя в питании, пока однажды не сорвалась.
«Приходилось держать себя в жестких ограничениях. Я выпивала утром ложку масла грецкого ореха, съедала половинку ананаса, потом ехала в театр», – отметила Рубцова.
«На обед у меня был супчик мисо, роллы с огурцом и все. Это все, что я ела за день. В какой-то момент решила ночью после спектакля взвеситься, встаю, вижу цифру на 500-600 граммов больше положенного…», – вспомнила Рубцова.
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«Проходят какие-то доли секунды, я хватаю весы – а мы жили на третьем этаже, – и выбрасываю их с балкона! На мое счастье, была ночь, никого я этими весами не пришибла. Только на утро осознала все», – призналась Валентина в беседе с tnzvezdy.ru.
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