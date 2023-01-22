«В жестких ограничениях»: Валентина Рубцова поделилась историей похудения до 40 килограммов

Исполнительница главной роли в сериале «СашаТаня» Валентина Рубцова рассказала, как была вынуждена худеть до 40 килограммов.

Артистка готовилась сыграть в спектакле Cats. Одним из условий для одобрения на роль молодой кошки был вес актрисы в 40 килограммов.

Рубцова ограничивала себя в питании, пока однажды не сорвалась.