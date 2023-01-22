«Мы ждем пополнение!»: одна из красивейших российских гимнасток готовится стать мамой

Александра Солдатова

Александра Солдатова. Фото: соцсети 

Александра Солдатова поделилась радостным событием.

Спортсменка Александра Солдатова поделилось свежими снимками в своем микроблоге и рассказала о беременности.

Напомним, в 2020 году Солдатова завершила карьеру профессиональной спортсменки из-за проблем со здоровьем.  

У Саши началось расстройство пищевого поведения на фоне неудачных выступлений. А потом гимнастка восстанавливалась после резкого похудения.

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Однако теперь все проблемы со здоровьем у Солдатовой позади. И знаменитость поделилась кадрами с выпирающим животиком. Александра призналась, что малыш скоро появится на свет.

«Многие знают, что я редко освещаю личную жизнь в социальных сетях, но сейчас хочу поделиться с вами новым жизненным этапом. Мы ждем пополнение!», – написала в своем микроблоге Солдатова.

Александра Солдатова в положении. Фото: соцсети 

Напомним, ранее певица Слава поделилась кадрами с УЗИ беременной дочери Саши.

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