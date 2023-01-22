«Мы ждем пополнение!»: одна из красивейших российских гимнасток готовится стать мамой

Спортсменка Александра Солдатова поделилось свежими снимками в своем микроблоге и рассказала о беременности.
Напомним, в 2020 году Солдатова завершила карьеру профессиональной спортсменки из-за проблем со здоровьем.
У Саши началось расстройство пищевого поведения на фоне неудачных выступлений. А потом гимнастка восстанавливалась после резкого похудения.
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Однако теперь все проблемы со здоровьем у Солдатовой позади. И знаменитость поделилась кадрами с выпирающим животиком. Александра призналась, что малыш скоро появится на свет.
«Многие знают, что я редко освещаю личную жизнь в социальных сетях, но сейчас хочу поделиться с вами новым жизненным этапом. Мы ждем пополнение!», – написала в своем микроблоге Солдатова.
Александра Солдатова в положении. Фото: соцсети
Напомним, ранее певица Слава поделилась кадрами с УЗИ беременной дочери Саши.