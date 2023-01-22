Манящая откровенность: невестка Валерии похвасталась фигурой, облачившись в кружево

Блогер Лиана Шульгина поделилась в личном микроблоге кадрами с ужина вместе с мужем. Примечательно, что знаменитость вышла в свет в полупрозрачных корсете и брюках.

Лиана похвасталась стройной фигурой, оголив плоский животик. Корсет из кружевной ткани подчеркнул бюст невестки певицы Валерии.

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А кружевные обтягивающие брюки с низкой посадкой красиво сели на стройные бедра Лианы.