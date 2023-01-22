Модница с голубыми глазами: Лера Кудрявцева привела четырехлетнюю дочку на Красную площадь (видео)

Примечательно, что Лера недавно вернулась из отпуска. Свои выходные она провела с наследницей. Если накануне телеведущая забрала дочку из садика, то 21 января она устроила для нее прогулку. Блондинка привела кроху на Красную площадь. Мария была в пуховике и спортивном костюме. Шапка с помпоном дополняла образ. Девочка прошлась по ГУМу, а потом покаталась на каруселях.

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