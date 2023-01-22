Модница с голубыми глазами: Лера Кудрявцева привела четырехлетнюю дочку на Красную площадь (видео)

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру на телевидении. Она продолжает вести передачи и праздничные концерты. В 51 год Лера также следит за внешностью. Она живет в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У пары подрастает дочка Мария, которой четыре года. Все свободное время звезда посвящает наследнице.
Примечательно, что Лера недавно вернулась из отпуска. Свои выходные она провела с наследницей. Если накануне телеведущая забрала дочку из садика, то 21 января она устроила для нее прогулку. Блондинка привела кроху на Красную площадь. Мария была в пуховике и спортивном костюме. Шапка с помпоном дополняла образ. Девочка прошлась по ГУМу, а потом покаталась на каруселях.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Кудрявцева прошлась по ярмарке, которая работает и после праздников. Она купила дочке плюшевого зайца. Мария запрыгала от восторга. К слову, дома у телеведущей появился живой кролик, которого она подарила дочке на день рождения. Поклонники восхитились голубоглазой модницей. Многие отметили, что девочка похожа на маму.
Мария Макарова. Фото: соцсети звезды