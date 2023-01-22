Стройная модница: Анна Заворотнюк в бикини с хищным принтом засветила «ложбинку греха»

Модель Анна Заворотнюк разместила в личном микроблоге фотографию, где позировала на фоне белого морского песка в леопардовом купальнике.

Анна надела шляпу с широкими полями, белоснежную рубашку, а также бикини с раскраской под леопарда и джинсовые шорты. Заворотнюк дополнила образ очками с широкой оправой. Половину лица знаменитости не было видно из-за актуального аксессуара.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Заворотнюк подчеркнула свою хрупкость открытым аутфитом и маленькими деталями в виде подвески и сережек.