Стройная модница: Анна Заворотнюк в бикини с хищным принтом засветила «ложбинку греха»

Модель Анна Заворотнюк разместила в личном микроблоге фотографию, где позировала на фоне белого морского песка в леопардовом купальнике.
Анна надела шляпу с широкими полями, белоснежную рубашку, а также бикини с раскраской под леопарда и джинсовые шорты. Заворотнюк дополнила образ очками с широкой оправой. Половину лица знаменитости не было видно из-за актуального аксессуара.
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Заворотнюк подчеркнула свою хрупкость открытым аутфитом и маленькими деталями в виде подвески и сережек.
Анна Заворотнюк в бикини. Фото: соцсети
Несмотря на худобу, Заворотнюк приковала взгляды поклонников «опасным» декольте.
Напомним, ранее артистка Анна Седокова призналась, что вынуждена старательно худеть после новогодних праздников.