«Телефоны попросили убрать в конверты»: Нюша мерцающем платье-бюстье отправилась на концерт Бейонсе с мужем

Нюша уже много лет строит карьеру. Ей удалось стать популярной исполнительницей. Однако все чаще певицу упрекают в том, что она не радует их новыми треками. Артистка после рождения второго ребенка переехала жить в Дубай. Она пытается вернуться в форму и порой посещает светские рауты, облачаясь в смелые наряды.
Обычно Нюша посвящает время дочке Серафиме-Симбе и сыну Саффрону. Но 21 января она отправилась на грандиозное открытие нового отеля, куда приехала выступить сама Бейонсе. Российская певица принарядилась в мерцающее платье-бюстье. Она также сделала яркий макияж. В ресторане артистка увидела Клаву Коку, которая тоже собралась на концерт.
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«Ну все, дорогие! Мы идет смотреть выступление Бейонсе. Нас попросили убрать телефоны в такие конверты. Поэтому выступление снимать запрещается, но мы поделимся впечатлениями», – отметила звезда.
Позже стало известно, что Бейонсе сменила несколько нарядов. Она устроила целое шоу и смогла впечатлить публику.