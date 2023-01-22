«Телефоны попросили убрать в конверты»: Нюша мерцающем платье-бюстье отправилась на концерт Бейонсе с мужем

Обычно Нюша посвящает время дочке Серафиме-Симбе и сыну Саффрону. Но 21 января она отправилась на грандиозное открытие нового отеля, куда приехала выступить сама Бейонсе. Российская певица принарядилась в мерцающее платье-бюстье. Она также сделала яркий макияж. В ресторане артистка увидела Клаву Коку, которая тоже собралась на концерт.

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