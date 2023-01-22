Муцениеце в шелковом платье с разрезом обнажила упругие полушария груди в ресторане: парни пустили слюнки

Агата Муцениеце является известной актрисой. Два года назад она рассталась с Павлом Прилучным. Звезда сериала «Закрытая школа» сначала переживала, а потом занялась собой. Она похудела и снялась в новых проектах. В минувшем году с актрисой были замечены Дава и Владимир Селиванов. Однако в отпуск она поехала только с родней.
На отдыхе Агата вселится с подругами и сестрами. Она каждый день красуется в купальнике. В свои 33 года мама двоих детей обладает точеной фигурой. А 21 января она решила поужинать в ресторане. Экс-жена Прилучного облачилась в шелковое платье с разрезом. Она отказалась от белья, показав упругую грудь. туника с перьями и каблуки дополнили ее образ.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
За ужином Муцениеце досталось печенье с предсказанием. Однако ей не понравилось то, что она прочитала. А вот поклонники пришли в восторг от ее женственного наряда и прическе с мокрым эффектом. «Ну что за красота», «Ох, вот это декольте», «С каждым днем все краше», «Фигурка прелестная», — прокомментировали пост подписчики.