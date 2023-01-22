Фото обнаженной Екатерины Варнавы попали в Сеть: прелести во всей красе

Екатерина Варнава уже давно стала знаменитостью. Она снималась в шоу Comedy Woman, а потом стала играть в театре и даже сниматься в кино. Актриса дружит с Александром Гудковым и даже отметилась в клипе у Филиппа Киркорова. Она не боится быть смешной и порой очень привлекательной. Однако поклонники все равно удивились, когда в Сети появились ее откровенные фото.
Примечательно, что в последнее время Варнава редко появлялась на публике. Лишь иногда ее видели на корпоративах. Но актриса успела сняться в сериале «Фандорин. Азазель».
Создали картины, по всей видимости, решили, что звезда сможет повторить успех Насти Ивлеевой, которая в минувшем году снялась обнаженно для проекта «Монастырь». Уже в первой серии Екатерина предстала полностью голой.
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Екатерина Варнава без одежды. Фото: Кинопоиск
Отметим, что ей досталась небольшая, но заметная роль. По сюжету, когда Фандорин приходит опрашивать свидетелей самоубийства, дверь ему открывает именно героиня Варнавы. Она предстает с бокалом и украшениями, но без одежды.
Конечно, ей удается засмущать молодого полицейского. А вот Екатерина в роли своей смелой героини расхаживает по дому, демонстрируя все свои прелести.
Екатерина Варнава. Фото: Кинопоиск
Примечательно, что на Варнаву уже обрушилась критика в соцсетях. Многие считают, что она слишком худая. «Что это? Женственно?», «Прям одни кости», «Можно было формы получше найти», «Тут словно девушка голодала», — стали писать в Сети. А вот сама актриса, по всей видимости, довольна собой. За последние годы она похудела на 20 кг.
Екатерина Варнава. Фото: Кинопоиск