Фото обнаженной Екатерины Варнавы попали в Сеть: прелести во всей красе

Примечательно, что в последнее время Варнава редко появлялась на публике. Лишь иногда ее видели на корпоративах. Но актриса успела сняться в сериале «Фандорин. Азазель».

Создали картины, по всей видимости, решили, что звезда сможет повторить успех Насти Ивлеевой, которая в минувшем году снялась обнаженно для проекта «Монастырь». Уже в первой серии Екатерина предстала полностью голой.

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