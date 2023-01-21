Клава Кока в прозрачном платье оголила всю свою «сдобу» на светском рауте: чулочки на повязках увидели все

Примечательно, что уже несколько дней Клава отдыхает в Дубае. С собой она взяла вечерние наряды. По ОАЭ разошелся слух, что приедет Бейонсе, которая выступил на открытии нового отеля. Российская певица тоже отправилась на мероприятие, выбрав провокационный лук.

Кока устроила дефиле в коридорах отеля. Она показала фигуру в прозрачном платье. Блондинка надела белье в тон и чулки на подвязках. Звезда оголила свои изящные формы.

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