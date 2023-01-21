Клава Кока в прозрачном платье оголила всю свою «сдобу» на светском рауте: чулочки на повязках увидели все

Клава Кока уже давно строит карьеру в шоу-бизнесе. Она стала известной персоной в России и успела записать множество дуэтов. Артистка теперь собирает полные залы и регулярно снимается в рейтинговых передачах. Она привыкла к тому, что на нее обращено внимание публики, поэтому одевается звезда женственной.
Примечательно, что уже несколько дней Клава отдыхает в Дубае. С собой она взяла вечерние наряды. По ОАЭ разошелся слух, что приедет Бейонсе, которая выступил на открытии нового отеля. Российская певица тоже отправилась на мероприятие, выбрав провокационный лук.
Кока устроила дефиле в коридорах отеля. Она показала фигуру в прозрачном платье. Блондинка надела белье в тон и чулки на подвязках. Звезда оголила свои изящные формы.
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Поклонники были сражены образом Клавы. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Это просто бесподобно», «Такую цыпу никто не затмит», «Ох, какая шалунья», «Хорошо, как никогда», Я балдею«, «А вы не хотите быть приличнее, страна-то арабская», — стали писать пользователи Сети.