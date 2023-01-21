Открыла рот от удовольствия: Ольгу Бузову засняли в бане с мужчиной, который укрыл ее прелести полотенцем

Однако пока затянулись поиски жениха. Ольга отметила свой день рождения с подругами в Минске. А на следующий день она продолжила отрываться уже в Санкт-Петербурге. Телеведущая привела друзей в баню. Она решила попариться и искупаться в бассейне.

Примечательно, что Бузову решил промокнуть полотенцем мускулистый мужчина. Он заботливо обернул ее в полотенце и начал делать массаж. Затем и голову артистке мужчина покрыл полотенцем. От удовольствия Ольга отрыла рот.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».