Открыла рот от удовольствия: Ольгу Бузову засняли в бане с мужчиной, который укрыл ее прелести полотенцем

Ольга Бузова уже давно стала настоящей звездой. Она ведет популярные шоу и зачастую предстает в дерзких образах на публике. Блондинка не скрывает, что хорошо зарабатывает и сама себя обеспечивает. При этом она мечтает о семье. В новой квартире звезда обустроила все и для будущего ребенка.
Однако пока затянулись поиски жениха. Ольга отметила свой день рождения с подругами в Минске. А на следующий день она продолжила отрываться уже в Санкт-Петербурге. Телеведущая привела друзей в баню. Она решила попариться и искупаться в бассейне.
Примечательно, что Бузову решил промокнуть полотенцем мускулистый мужчина. Он заботливо обернул ее в полотенце и начал делать массаж. Затем и голову артистке мужчина покрыл полотенцем. От удовольствия Ольга отрыла рот.
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Поклонники были заинтригованы. Многие отметили, что это простой банщик и он ухаживал за звездой, так как это его работа. Но нашлись и те, кто стал приписывать артистке новый роман. Впрочем, недавно Бузова нагадала себе, что скоро у нее будет свадьбе. Она не скрывает, что очень хочет снова выйти замуж.