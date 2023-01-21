Учит иврит и присматривает новый особняк: как Алла Пугачева обустроилась на «израильской Рублевке»

По словам местной жительницы, Лиза и Гарри теперь учатся в частной русско-еврейской школе, куда их отвозит водитель. Также они занимаются с репетиторами, чтобы быстрее овладеть ивритом. Более того, взрослые члены семьи тоже его учат.

«Возможно, что к новому учебному году подучат иврит получше и выбор школ для них будет больше», – отметил источник.

При этом Пугачева с прошлого года выбирает дом. Супруги собираются купить свое жилье. Хотя сейчас живут в доме брата Галкина* в Кесарии – на «израильской Рублевке».

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Не исключено, что для этого паре придется продать какой-то из многочисленных объектов недвижимости в Москве. Не секрет, что у Максима* есть квартиры, а у Пугачевой дача на Истре. Закон позволяет Галкину* продать квартиру, не присутствуя лично на сделке.

Это можно сделать, назначив представителя по доверенности, и с помощью электронного оформления через Росреестр. Для такой сделки нужно иметь специальную электронную подпись, а также уведомить Росреестр о согласии на передачу документов в электронном виде. В таком случае собственник может находиться в любой точке мира, пишет KP.ru.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.