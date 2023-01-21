600 тысяч рублей за год: Пугачева пристроила двойняшек Лизу и Гарри в русско-еврейскую школу в Израиле

Теперь Алла Борисовна пристроила их в новое учебное заведение. Семья живет в просторном доме брала Максима Галкина*, но супруги присматривают себе жилье. А пока певица обосновалась в Кесарии – на «израильской Рублевке», поэтому выбрала для детей частную русско-еврейскую школу, это чуть больше 30 минут от их места проживания.

По словам местной жительницы, двойняшек привозит водителей на частной машине.

«Большая часть занятий ведется на русском языке, программа там адаптирована в соответствии с местным учебным планом. В декабре появилась информация, что Пугачева собирается переводить детей в другую школу. Говорят про французскую школу – тоже частную. Возможно, что к новому учебному году подучат иврит получше и выбор школ для них будет больше», – поведал источник сайту Kp.ru.

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К слову, обучение там не дешевое. В среднем стоимость учебного года в частной школе обходится в 600 тысяч рублей за учебный год. К слову, малыши учат иврит с репетиторами. Этим также занялись и взрослые члены семьи.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.