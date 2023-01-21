Капли стекли по ложбинке: Муцениеце в мокром купальнике блеснула прелестями на пляже, сразив поклонников

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Зрители ее знают по картинам «Закрытая школа» и «Честный развод». Многие поклонники переживали, когда артистка рассталась с Павлом Прилучным после скандала. Однако она стала больше работать над собой, похудела и купила новый дом. А недавно звезда увезла детей и родню в Дубай.
На этот раз Агата часто облачается в женственные платья, а на пляже снимает пикантные видео, демонстрируя свои формы. На этот раз актриса запечатлелась в мини-бикини. Она легла в мокром купальнике на лежак, оголив рельефный пресс и округлую грудь. От ветра у Муцениеце тело покрылось мурашками.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг. Многие считают, что за минувший год Агата стала только краше. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, какая красотка», «Просто слов нет, что за богиня», «Как будоражит вид ваших прелестей», «Ну хорошо, как никогда», «С легким загаром стали еще привлекательнее», — написали в Сети.