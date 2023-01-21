Нюша в одном халате оголила бедра на балконе: все обомлели от вида

Накануне Нюша начала собираться на светский раут. У нее было время, чтобы понежится в номере. Она разделась и вышла на балкон только в халатике. Певица присела в кресло, оголив свои бедра. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок.

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Артистка красовалась с кружкой кофе в лучах солнца. Многие поклонники были ошарашены, так как звезда закинула ножки вверх. Она едва прикрыла сокровенное. «Ого, прям такой ракурс», «Нюша не стесняется фигуры», «Ой, вижу бедра», «Рельеф ног красивый», «Ну зачем такое публиковать?» — стали писать в Сети.