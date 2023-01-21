Прыгает и поет: Лера Кудрявцева засняла, как дочка-непоседа прибежала в родительскую спальню и не дала уснуть

Лера Кудрявцева уже давно работает на телевидении и успела стать знаменитостью. Даже в 51 год она продолжает следить за фигурой и удивляет поклонников моложавым видом. Ведущая шоу «Секрет на миллион» растит дочку Марию с мужем Игорем Макаровым. Не раз возникали слухи о разводе, но звезда успела развеять сплетни.
Накануне Лера сама забрала наследницу из садика. Девочка очень обрадовалась, когда увидела маму. А вечером кроха прибежала в спалю родителей. Она решила попрыгать и спеть, рассмешив телеведущую. При этом Кудрявцева с трепетом улыбалась. Она засняла наследницу, которая уснула не сразу.
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Поклонники поразились тому, как Мария похожа на свою родительницу. Многие восхитились кадрами. «Ну что за козочка», «Просто умилительный ребенок», «Вы так похожи», «А папа где?», «Прям идиллия», «Ну это же момент счастья», «Любуемся вами», «Маша так выросла», «Какая активная», — стали писать пользователи Сети.