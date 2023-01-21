Прыгает и поет: Лера Кудрявцева засняла, как дочка-непоседа прибежала в родительскую спальню и не дала уснуть

Накануне Лера сама забрала наследницу из садика. Девочка очень обрадовалась, когда увидела маму. А вечером кроха прибежала в спалю родителей. Она решила попрыгать и спеть, рассмешив телеведущую. При этом Кудрявцева с трепетом улыбалась. Она засняла наследницу, которая уснула не сразу.

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