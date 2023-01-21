Пополневшая Бузова игриво в задрала халатик, оголив бедра в купальнике: без стеснения дразнит мужчин

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она не перестает работать и участвовать в новых проектах. За минувшие годы блондинка смогла заработать целое состояние и стать завидной невестой. Однако ей не удалось найти себе вторую половинку. При этом телеведущая не перестает работать над собой, чтобы выглядеть привлекательно.
Свой день рождения Ольга отметила в Минске. Она успела выступить на сцене в соблазнительном наряде и оторваться с подругами в ресторане. А на следующий день артистка привезла подруг в Санкт-Петербург. Она приготовила им сюрприз в бане. Каждая получила именной купальник.
Бузова покрасовалась в коротком халатике. Она задрала наряд, оголив свои бедра в тугом купальнике. Звезда приготовилась к первому пару.
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На этот раз поклонники заметили, что формы Ольги стали более пышными. Многие написали ей комплименты. «Ну контент не меняется», «Купальник впился в бедра», «Какая сочная», «Оля, парни уже все видели», «Грудь налилась», «Ох, вот это красота», «Хороша со всех сторон», — стали писать подписчики.