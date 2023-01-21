Пополневшая Бузова игриво в задрала халатик, оголив бедра в купальнике: без стеснения дразнит мужчин

Свой день рождения Ольга отметила в Минске. Она успела выступить на сцене в соблазнительном наряде и оторваться с подругами в ресторане. А на следующий день артистка привезла подруг в Санкт-Петербург. Она приготовила им сюрприз в бане. Каждая получила именной купальник.

Бузова покрасовалась в коротком халатике. Она задрала наряд, оголив свои бедра в тугом купальнике. Звезда приготовилась к первому пару.

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