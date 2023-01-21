Наталья Подольская в купальнике повернулась к народу «пышной сдобой»: ошеломила всех своим видом

На этот раз Наталья без стеснения носит купальники. Она в свои 40 лет следит за фигурой. После вторых родов певица быстро вернулась в форму. Очередной день на пляже не обошелся без фотосессии. Она покрасовалась в купальнике, оголив манкие формы. Подольская повернулась к Преснякову тылом, показав округлые ягодицы.

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