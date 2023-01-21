Наталья Подольская в купальнике повернулась к народу «пышной сдобой»: ошеломила всех своим видом

Наталья Подольская является одной из самых известных певиц в России. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Выпускница «Фабрики звезд» счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они порой выступают вместе, а недавно супруги решили устроить романтический отпуск без детей на Мальдивах.
На этот раз Наталья без стеснения носит купальники. Она в свои 40 лет следит за фигурой. После вторых родов певица быстро вернулась в форму. Очередной день на пляже не обошелся без фотосессии. Она покрасовалась в купальнике, оголив манкие формы. Подольская повернулась к Преснякову тылом, показав округлые ягодицы.
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Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды
«Для меня давно запрещенная сеть стала фотоальбомом. Люблю пересматривать фотографии своей жизни и жизни моей семьи и друзей. Конечно не просто найти на местности идеального фотографа, но Вова сегодня был в ударе», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Подольская. А вот ее купальник многие раскритиковали. «Девочка! И это мама 2 сыновей! Вот это труд над собой», «Купальник этот, вам не идет. Даже на вашей красивой фигуре, смотреться ужасно», «Сначала подумал, что вы без трусиков», — стали писать фанаты.
Наталья Подольская. Фото: соцсети звезды