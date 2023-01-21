Адаму стукнуло 2 года: Кети Топурия засняла танцы дочки от первого мужа и подросшего сына от возлюбленного-дипломата

Кети Топурия уже давно стала солисткой группы «А’Студио». Она успела полюбиться публике. Примечательно, что артистка смогла не только построить карьеру, но и найти любовь. Уже два года она счастлива в браке с дипломатом Львом Деньговым. Ему звезда подарила сына Адама, которому 21 января исполнилось два года.
На этот раз Топурия уехала с семьей на Бали. Там она отметила день рождения сына. Певица поделилась трогательными кадрами, на которых Адам зажигательно танцевал с сестрой Оливией. Напомним, что девочка родилась в первом браке артистки с бизнесменом Львом Гейхманом. Дети решили оторваться прямо на улице.
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Также Топурия подловила сына в бассейне с папой. Она впервые показала лицо мальчика. Оказалось, что он растет копией папы. «Какие красивые», «Ну мальчик растет просто копией отца», «Ой, какой краш», «Танцы такие у детей», «Хорошенькие такие», «Это ли не счастье», «Дети у вас дружные, веселые», — стали писать подписчики.
Лев Деньгов с сыном. Фото: соцсети звезды