Адаму стукнуло 2 года: Кети Топурия засняла танцы дочки от первого мужа и подросшего сына от возлюбленного-дипломата

На этот раз Топурия уехала с семьей на Бали. Там она отметила день рождения сына. Певица поделилась трогательными кадрами, на которых Адам зажигательно танцевал с сестрой Оливией. Напомним, что девочка родилась в первом браке артистки с бизнесменом Львом Гейхманом. Дети решили оторваться прямо на улице.

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