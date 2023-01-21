«Ну все, я замуж»: Клава Кока в белом платье не скрыла выпирающий животик, красуясь с беременной Ханной

Примечательно, что Клава накануне приехала на открытие роскошного отеля. Она повстречала на мероприятии Ханну, которая находится в интересном положении. Певица не удержалась и погладила ее животик.

«Заряжает меня на беременность», – неожиданно заявила артистка.

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К слову, она щегольнула в белом платье с корсетом. Но наряд лишь подчеркнул ее формы. Кока не скрыла выпирающий животик.