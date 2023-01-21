«Ну все, я замуж»: Клава Кока в белом платье не скрыла выпирающий животик, красуясь с беременной Ханной

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица на светском мероприятии не скрыла свою изменившуюся фигуры. Более того, звезда заявила, что готова к беременности.

Клава Кока уже давно стала певицей и не перестает выпускать новые треки. Она выпускает красочные клипы и успела спеть дутом даже с Ларисой Долиной. Артистка старается следить за фигурой и  порой выбирает смелые наряды для выходов в свет. Уже несколько дней блондинка отдыхает в Дубае. Звезда успевает не только загорать на пляже. 

Примечательно, что Клава накануне приехала на открытие роскошного отеля. Она повстречала на мероприятии Ханну, которая находится в интересном положении. Певица не удержалась и погладила ее животик. 

«Заряжает меня на беременность», – неожиданно заявила артистка. 

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К слову, она щегольнула в белом платье с корсетом. Но наряд лишь подчеркнул ее формы. Кока не скрыла выпирающий животик. 

«Ну все, я замуж», – отметила звезда.

Поклонники заподозрили, что певица тоже в положении. Многие стали обсуждать ее формы. «Какая вы женственная», «Пузико есть», «А вы уже не ждете ребенка?», «Такая манкость», «Сияите, а может уже беременны? Живот видно», «Какая невеста», «И тут все обомлели», «Красоту не спрятать», — стали писать пользователи Сети.

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