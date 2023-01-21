Бузова в крохотном платье с пайетками блеснула сокровенным на публике: «зажгла» в свой день рождения

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она не скрывает, любит проводить время с друзьями. При этом артистка редко устраивает себе отпуск. Она успела заработать целое состояние и переехать в роскошную квартиру. Теперь телеведущая нацелена на поиск жениха. Однако свой день рождения звезда встретила в Минске.
В особенный день Ольга с утра отправилась в ресторан. Она облачилась в мини-платье с белыми пайетками и туфли на каблуке. Шубка в тон дополняла ее образ. Певица насладилась изысканным завтраком с подружками. А потом уехала на съемки.
В своем смелом наряде Бузова выступила на сцене. Она виляла бедрами, едва прикрыв сокровенное. Артистка впечатлила зрителей.
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Пользователи Сети заметили, что она выглядит очень смело. Многие осыпали ее комплиментами. «Оля умеет зажигать», «Вот фигура такая квадратная, но человек не стесняется», «Какие длинные ноги сразу», «Коротковат наряд, прям трусы видно», «Эти виляния бедер в каждом выступлении», «Пышная стала», — прокомментировали кадры подписчики.