Бузова в крохотном платье с пайетками блеснула сокровенным на публике: «зажгла» в свой день рождения

В особенный день Ольга с утра отправилась в ресторан. Она облачилась в мини-платье с белыми пайетками и туфли на каблуке. Шубка в тон дополняла ее образ. Певица насладилась изысканным завтраком с подружками. А потом уехала на съемки.

В своем смелом наряде Бузова выступила на сцене. Она виляла бедрами, едва прикрыв сокровенное. Артистка впечатлила зрителей.

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