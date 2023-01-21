Пропускная система, проектор, яркая мебель: Кудрявцева показала, как забирает подросшую дочку из элитного садика

Примечательно, что накануне Лера решила сама забрать наследницу из элитного садика. Она засняла трогательные кадры, на которых дочка в форме с юбкой бежит к ней и обнимает. Четырехлетняя девочка в садике даже изучает английский язык. В садике у каждого ребенка есть шкафчик, много яркой мебели, есть зона для игр и для учебы, а на стене есть проект, где малышам показывают слайды и мультики.

Маша подбежала к маме. Она переоделась в пуховой комбинезон и сама прошла пропускную зону. Кудрявцева отметила, что даже в машину кроха уже забирается сама.

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