Пропускная система, проектор, яркая мебель: Кудрявцева показала, как забирает подросшую дочку из элитного садика

Лера Кудрявцева уже давно строит карьеру. Она стала одной из самых известных телеведущих в стране. Блондинка успевает хранить семейный очаг. Она растит дочку Марию вместе с молодым мужем Игорем Макаровым. Недавно телеведущая вернулась из отпуска, который провела с друзьями в Омане. Теперь она снова посвящает время семье.
Примечательно, что накануне Лера решила сама забрать наследницу из элитного садика. Она засняла трогательные кадры, на которых дочка в форме с юбкой бежит к ней и обнимает. Четырехлетняя девочка в садике даже изучает английский язык. В садике у каждого ребенка есть шкафчик, много яркой мебели, есть зона для игр и для учебы, а на стене есть проект, где малышам показывают слайды и мультики.
Маша подбежала к маме. Она переоделась в пуховой комбинезон и сама прошла пропускную зону. Кудрявцева отметила, что даже в машину кроха уже забирается сама.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Мария очень быстро растет. Другие остались впечатлены, увидев обстановку в садике. «Какая она классная», «Это чудесно», «Девочка просто чудо», «Как все красочно, сама бы туда ходила», «Какая искренняя радость у малышки», — стали писать подписчики.