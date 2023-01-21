Муцениеце в мини-бикини нырнула в воду: лифчик сполз, оголив соблазнительные «бугры страсти»

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она также не раз вела шоу «Голос. Дети». После развода с Павлом Прилучным актриса стала еще больше работать. Она не перестает заниматься спортом и порой хвастается фигурой. Недавно артистка улетела в Дубай с детьми и родными. Звезда устроила себе отпуск.
На этот раз Агата решила начать утро в бассейне. Вместе с сестрой и подругой она искупалась в воде. Актриса предпочла покрасоваться в мини-бикини цвета сочной травы. Она нырнула в воду, едва не потеряв лифчик. Муцениеце засветила округлый бюст с родинкой в ложбинке. Она такж не скрыла следы от загара.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали комплиментами экс-жену Прилучного. Агата восхитила их своей природной красотой. «Как хороша», «Вау! И Карина прилетела!? Замечательно. Девочки, покажите класс! Вы прекрасные», «Просто отличный вид», «Просто богиня», «Красота, слов нет», «Лифчик убегает», «Сочная», — стали писать подписчики.