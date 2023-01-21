Нюша в бархатном мини-платье с корсетом сверкнула аппетитными формами в Дубае: едва прикрыла «гром-бедра»

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она уже давно стала знаменитостью. Артистка лишь в последние два года стала реже давать концерты. Она снова стала мамой. Певица растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Она предпочитает жить в Дубае. Звезда уже успела начать приходить в форму.
Примечательно, что накануне в Дубае состоялось открытие роскошного отеля. На этот Нюша появилась на этом мероприятии. Певица облачилась в бархатное платье с корсетом. Наряд подчеркнул ее формы. Молодая мама не стала прятать округлый бюст и пышные бедра. Артистка щегольнула на публике в женственном наряде.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за чикуля», «Формы теперь сайз плюс», «Прям все вываливается», «Слишком тугое платье», «Шикарно выглядит, как американская дива», «Фигура стала мощной после родов», — стали писать пользователи Сети.