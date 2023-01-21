Нюша в бархатном мини-платье с корсетом сверкнула аппетитными формами в Дубае: едва прикрыла «гром-бедра»

Примечательно, что накануне в Дубае состоялось открытие роскошного отеля. На этот Нюша появилась на этом мероприятии. Певица облачилась в бархатное платье с корсетом. Наряд подчеркнул ее формы. Молодая мама не стала прятать округлый бюст и пышные бедра. Артистка щегольнула на публике в женственном наряде.

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