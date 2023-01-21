Эмоционально прочитала стих: Навка показала, как подросшая дочка на китайском языке поздравила всех с Новым годом

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она много лет посвятила спорту и стала олимпийской чемпионкой. Младшая дочка спортсменки Надежда Пескова пошла по стопам матери. Она тоже катается на коньках и уже завоевала много медалей. Однако также у нее есть и другие занятия.
Примечательно, что Надежда учит китайский язык. 21 января Навка засняла, как дочка нарядилась в пышное розовое платье. Девочка собрала волосы в пучок. Она прочитала стих на китайском языке. Дочка фигуристки предпочла так поздравить всех с Новым годом, который наступил по восточному календарю.
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Примечательно, что Навка выложила видео с наследницей в соцсети.
«С Новым годом, друзья мои, по восточному календарю!
Надя, подготовила в качестве поздравления старое детское китайское стихотворение «Дети, дети, не будьте нетерпеливы», в котором рассказывается, как китайский народ встречает Праздник Весны от Лаба по лунному календарю до первого дня нового года. С радостью делюсь им с вами!
И вот теперь в свои права вступает Черный Водяной Кролик и, как представитель именно этого года по восточному гороскопу, я уверена, что он принесёт добро, мир, уют, радость и процветание», – написала чемпионка.