Эмоционально прочитала стих: Навка показала, как подросшая дочка на китайском языке поздравила всех с Новым годом

Примечательно, что Надежда учит китайский язык. 21 января Навка засняла, как дочка нарядилась в пышное розовое платье. Девочка собрала волосы в пучок. Она прочитала стих на китайском языке. Дочка фигуристки предпочла так поздравить всех с Новым годом, который наступил по восточному календарю.

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