Эмоционально прочитала стих: Навка показала, как подросшая дочка на китайском языке поздравила всех с Новым годом

Татьяна Навка

Татьяна Навка с дочками. Фото: соцсети звезды

Фигуристка решила похвастаться тем, как хорошо Надя Пескова знает китайский язык.

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она много лет посвятила спорту и стала олимпийской чемпионкой. Младшая дочка спортсменки Надежда Пескова пошла по стопам матери. Она тоже катается на коньках и уже завоевала много медалей. Однако также у нее есть и другие занятия. 

Примечательно, что Надежда учит китайский язык. 21 января Навка засняла, как дочка нарядилась в пышное розовое платье. Девочка собрала волосы в пучок. Она прочитала стих на китайском языке. Дочка фигуристки предпочла так поздравить всех с Новым годом, который наступил по восточному календарю. 

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Примечательно, что Навка выложила видео с наследницей в соцсети. 

«С Новым годом, друзья мои, по восточному календарю! 

Надя, подготовила в качестве поздравления старое детское китайское стихотворение «Дети, дети, не будьте нетерпеливы», в котором рассказывается, как китайский народ встречает Праздник Весны от Лаба по лунному календарю до первого дня нового года.  С радостью делюсь им с вами!

И вот теперь в свои права вступает Черный Водяной Кролик и, как представитель именно этого года по восточному гороскопу, я уверена, что он принесёт добро, мир, уют, радость и процветание», – написала чемпионка.

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