Серьезный аргумент! Из-за этого Зацепин уже много лет не общается с Пугачевой — откровения композитора

Композиции Александра Зацепина в свое время прославили Аллу Пугачеву. Одна «Куда уходит детство?» чего стоит — этот мотив, кажется, знают все и до сих пор напевают по случаю.

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Можно предположить, что коллеги по цеху продолжают общение, но на деле все иначе: пути композитора и Примадонны очень быстро разошлись. Тандем звезд длился несколько лет, после чего безвозвратно распался.