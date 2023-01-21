Серьезный аргумент! Из-за этого Зацепин уже много лет не общается с Пугачевой — откровения композитора

Зацепин перестал общаться с Пугачевой: что разрушило тесные отношения звезд — откровения композитора

Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Творческий союз Аллы Борисовны и Александра Сергеевича был плодотворным и ярким.

Композиции Александра Зацепина в свое время прославили Аллу Пугачеву. Одна «Куда уходит детство?» чего стоит — этот мотив, кажется, знают все и до сих пор напевают по случаю.

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Можно предположить, что коллеги по цеху продолжают общение, но на деле все иначе: пути композитора и Примадонны очень быстро разошлись. Тандем звезд длился несколько лет, после чего безвозвратно распался. 

 

В интервью Александр Зацепин признался, что давно не общался с Аллой Борисовной. Хотя их и связывало общее дело, у знаменитостей не осталось общих интересов. 

«У нас нет никаких тем общих для разговоров», — объяснился народный артист РФ в беседе с «МК».

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