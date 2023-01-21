Почему сбежавшая из России Хаматова решила бросить актерство? Иосиф Пригожин разгадал причину

Поклонники Чулпан Хаматовой испытали новое потрясение на днях. Эмигрировавшая в Латвию актриса выпалила, что намерена завязать с актерством — звезда намекнула, что ее тяготит работа по профессии, и куда приятнее ей было бы заниматься радиопостановками.

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«Актером надо работать, если ты великий гений или молодой — все», громогласно выпалила Хаматова, вызвав недоумение у общественности.

Заявление Чулпан прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Супруг певицы Валерии убежден, что звезда имеет успех за рубежом, и причина ее изречения кроется в другом.

«Вы не понимаете, насколько это тяжелый труд, это недосып. Ты всю жизнь живешь ради зрителя, во имя зрителя. Актерская игра, быть актером — это колоссальный труд и колоссальная ответственность», — предположил Пригожин в беседе с 5-tv.ru.

Напомним, в 2022 году Чулпан Хаматова эмигрировала в Латвию. Звезда работает в местном театре и снимается в кино.