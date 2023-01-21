«Баня усугубила»: почему Костомаров оказался на волоске от смерти — высказался Жулин

Поклонники с замиранием сердца следят за новостями о состоянии Романа Костомарова. Олимпийский чемпион в танцах на льду попал в больницу 10 января с тяжелой формой пневмонии. Сейчас он в коме, за его жизнь продолжают бороться врачи.

Что стало причиной, приведшей к таким тяжелым последствиям? На этот счет высказался заслуженный тренер России Александр Жулин.

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«Видимо, он к своему здоровью отнесся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошел в баню – и баня, скорее всего, усугубила этот момент», — сказал Жулин в эфире Первого канала.

На днях стало известно, что Костомарова отключили от аппарата ЭКМО. Это говорит о позитивной динамике в состоянии спортсмена.