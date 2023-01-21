Настя прыгала от радости: Кристина Асмус показала преображение дочери Гарика Харламова

Бывшая возлюбленная шоумена Гарика Харламова – Кристина Асмус – решила удивить дочь и позволила ей новую прическу.

Кристина не хотела, чтобы наследница избавлялась от своих роскошный волос. У Насти Харламовой были длинные русые локоны. А теперь малышка ходит с желанным каре.

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