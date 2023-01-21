Настя прыгала от радости: Кристина Асмус показала преображение дочери Гарика Харламова

Бывшая возлюбленная шоумена Гарика Харламова – Кристина Асмус – решила удивить дочь и позволила ей новую прическу.
Кристина не хотела, чтобы наследница избавлялась от своих роскошный волос. У Насти Харламовой были длинные русые локоны. А теперь малышка ходит с желанным каре.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Не знаю, как я на это решилась», – призналась в своем микроблога Асмус.
К слову, сама обладательница новой прически осталась в восторге от подарка родительницы. Харламова прыгала и обнимала маму после своего преображения.
Кристина Асмус с дочкой после преображения. Фото: соцсети
Напомним, ранее другая артистка поделилась переменами в жизни своей дочери. Слава показала, как беременная Саша Морозова отправилась на УЗИ.