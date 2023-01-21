Настя прыгала от радости: Кристина Асмус показала преображение дочери Гарика Харламова

Кристина Асмус с дочкой

Кристина Асмус с дочкой. Фото: соцсети 

Актриса завязала глаза наследнице и привела ее в салон красоты.

Бывшая возлюбленная шоумена Гарика Харламова – Кристина Асмус – решила удивить дочь и позволила ей новую прическу.

Кристина не хотела, чтобы наследница избавлялась от своих роскошный волос. У Насти Харламовой были длинные русые локоны. А теперь малышка ходит с желанным каре.

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«Не знаю, как я на это решилась», – призналась в своем микроблога Асмус.

К слову, сама обладательница новой прически осталась в восторге от подарка родительницы. Харламова прыгала и обнимала маму после своего преображения.

Кристина Асмус с дочкой после преображения. Фото: соцсети 

Напомним, ранее другая артистка поделилась переменами в жизни своей дочери. Слава показала, как беременная Саша Морозова отправилась на УЗИ. 

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