«Пять миллионов рублей за 30 минут»: Инстасамка рассказала, сколько зарабатывает

Исполнительница Инстасамка озвучила числа своих гонораров и доходов от рекламы.

Артистка напомнила о себе в последние месяцы благодаря популярности песни «За деньги да». В композиции Инстасамка поет о том, что у всего есть цена. И за деньги певица готова на многое.

К слову, одна рекламная интеграция в блоге Инстасамки стоит от 100 тысяч рублей.

«Три сторис – 15 тысяч баксов. В Telegram в зависимости от того, что рекламировать. Если обычная реклама паблика, то 100-150 тысяч рублей. Косметика, фильмы, сериалы – 700-800 тысяч рублей», – рассказала знаменитость.

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А за концерты исполнительница получает еще больше.