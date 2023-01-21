«Пять миллионов рублей за 30 минут»: Инстасамка рассказала, сколько зарабатывает

Исполнительница Инстасамка озвучила числа своих гонораров и доходов от рекламы.
Артистка напомнила о себе в последние месяцы благодаря популярности песни «За деньги да». В композиции Инстасамка поет о том, что у всего есть цена. И за деньги певица готова на многое.
К слову, одна рекламная интеграция в блоге Инстасамки стоит от 100 тысяч рублей.
«Три сторис – 15 тысяч баксов. В Telegram в зависимости от того, что рекламировать. Если обычная реклама паблика, то 100-150 тысяч рублей. Косметика, фильмы, сериалы – 700-800 тысяч рублей», – рассказала знаменитость.
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А за концерты исполнительница получает еще больше.
«Пять миллионов рублей за 30 минут на частном мероприятии. Последнее было в Москве, когда у девочек был девичник. Концерты, которые делаем сами, стоят примерно миллион. В Москве и Питере может быть от пяти миллионов», – добавила певица в эфире YouTube-программы «Че Каво».
Напомним, ранее стало известно об уменьшении аванса россиян.